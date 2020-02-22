Wuhan’da çekilip Çin devlet medyasında yayınlanan belgesel virüsün vurduğu şehirden özel görüntüler sunuyor.

Hastalarla yapılan röportajlar, virüsün bilinmeyen yanlarını açığa çıkarıyor.

Hayat normale dönmekten çok uzak

Aralık ortasında patlak veren salgının üzerinden 2 ay geçmesine rağmen henüz kontrol sağlanamadı.

Son günlerde açıklanan rakamlar yayılma hızında bir yavaşlama olduğuna işaret ediyor ancak hayat normale dönmekten hala çok uzak.

İnsanların büyük çoğunluğu evlerinde. Sokaklar boş, fabrikalar çalışmıyor.

Çinli yöneticilerin önceliği, salgının kontrol altına alınması olsa da ekonomik fatura gittikçe kabarıyor.