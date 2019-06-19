Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin resmi haber ajansı Şinhua ile Kuzey Kore devlet gazetesi Rodong Sinmun'da eş zamanlı yayımlanan yazısında, "(Kuzey Kore lideri Kim Jong-un) Başkan Kim'in doğru kararı ve tüm tarafların eş zamanlı çabalarıyla Kore Yarımadası'nda barışçıl diyaloğa yönelik genel bir eğilimin şekillendiğini görmek sevindirici. Yarımada sorununun siyasi yolla çözümü tarihi bir fırsattır ve tüm uluslararası toplumun beklentisi de bu yöndedir" ifadelerini kullandı.

Çin ve Kore halklarının kalkınma perspektifinin ve ortak menfaatlerinin Kore Yarımadası'ndaki sorunların barışçıl yollarla çözülmesi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması olduğunun altını çizen Şi, "Çin, Kuzey Kore ve diğer taraflarla iletişim ve eş güdüm içinde görüşme ve müzakerelerin ilerlemesi için çalışarak bölgesel barışa, istikrara, kalkınma ve refaha katkı sağlamayı sürdürecektir" değerlendirmesini yaptı.

Kuzey Kore ziyareti

Çin Devlet Başkanı Şi, 20-21 Haziran'da Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a resmi ziyarette bulunacak.

İki ülke arasında diplomatik bağların kurulmasının 70. yıl dönümüne denk gelen ziyaret, bir Çin devlet başkanının 14 yıl aradan sonra bu ülkeye yapacağı ilk ziyaret olacak.

Ziyaretin ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore ile başlattığı diplomatik görüşmelerin nükleer silahsızlanma konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle kesintiye uğradığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.

Kaynak: AA