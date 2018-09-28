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Çin'den ABD'ye 'şantaja boyun eğmeyeceğiz' yanıtı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "ticaret savaşı" başlatan ABD yönetimini eleştirdi. Yi, "Tek taraflı adımlar herkese zarar verir. Çin şantaja ve baskılara boyun eğmeyecek." dedi.

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Çinden ABDye şantaja boyun eğmeyeceğiz yanıtı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Çin'e ilave gümrük tarifeleri ile ''ticaret savaşı'' başlatan ABD Başkanı Donald Trump yönetimini eleştirdi.

Wang, ''Uluslararası ticaret biri kazanırken diğerinin kaybettiği bir oyun olmamalı. Hiç kimse kendi çıkarlarını başkalarının çıkarları üstünde görmemeli. Tek taraflı adımlar herkese zarar verir. Çin şantaja ve baskılara boyun eğmeyecek.'' değerlendirmesinde bulundu.

Arakan krizine ilişkin de açıklamalar yapan Wang, Myanmar ve Bangladeşli yetkililerle yaptığı görüşmelerde, iki ülkenin yerlerinden edilen Arakanlı Müslümanların köylerine dönmelerinin hızlandırılması konusunda anlaştığını aktardı.

Kaynak: AA

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