İdlibliler rejimin alıkoyduğu sivillere özgürlük istedi

Suriye'nin İdlib ilindeki siviller rejim karşıtı gösterilerini sürdürüyor. Göstericiler, bu kez rejimin alıkoyduğu yüzbinlerce sivilin serbest bırakılması için sloganlar attı.

Suriye'nin kuzeybatısında büyük bölümü Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolündeki İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerine karşı 4 hafta önce başlayan gösteriler devam ediyor.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yaklaşık yüz noktada yapılan gösterilere on binlerce sivil katıldı.

Cuma namazı sonrası düzenlenen protesto gösterilerinde bu kez, rejimin cezaevinde tuttuğu kişilerin yakınları vardı.

Ellerine pankart ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarını aldılar. Şüheda Meydanında toplandılar.

Davullar eşliğinde halay çeken göstericiler, Esat karşıtı sloganlar attı. Eylemler olaysız bir şekilde sona erdi.

Kaynak: TRT Haber