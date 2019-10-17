Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin bu ülkede görev yapan Çinli diplomatlara görüşme sınırı getirmesini "yersiz ve suni bir engel" olarak nitelendirdi.

Çinli diplomatların Amerikalı yerel yetkililerle görüşme öncesi ABD Dışişleri Bakanlığına bilgi verme şartı getirilmesine "kesinlikle karşı çıktıklarını" belirten Gıng, "ABD tarafına hatasını düzeltme, ABD’deki Çinli diplomatların ilgili faaliyetlerine destek ve kolaylık sağlanması ve suni bir engel çıkarılmaması için ilgili kararı geri çekme çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün, Çin’de görev yapan ABD’li diplomatların karşılaştığı erişim sınırlamasına cevap olarak, ABD’de görev yapan Çinli diplomatların yerel makamlarla, eğitim ve araştırma enstitüleri yetkilileriyle yapacakları görüşme öncesinde, bakanlığa bilgi vermeleri şartı getirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA