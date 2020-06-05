Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin insan hakları ve askeri konuları bahane olarak kullandığı savunularak, şunlar kaydedildi:

"Çin buna kesinlikle karşı çıkıyor. ABD birçok kez sözde ulusal güvenlik adı altında ihracat kontrolü gibi önlemleri istismar ediyor ve devlet gücünü diğer ülke şirketlerine baskı yapmak için kullanıyor."

Washington yönetiminin bu şekilde uluslararası ticaret ve ekonomi düzenine ciddi anlamda zarar verdiği ve küresel endüstri ve tedarik zincirini tehdit ettiği öne sürülen açıklamada ayrıca, "Çin, ABD’yi yanlış eylemlerini bir an önce düzeltmeye çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Pekin yönetiminin gerekli tüm tedbirleri alacağı kaydedildi.

ABD Ticaret Bakanlığı, geçen ay Çin'in 33 şirket ve kurumunu Uygur Türklerinin yoğunlukla yaşadığı Sincan Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerine karıştığı veya Çin ordusunun kitle imha silahlarıyla bağlantıları olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.

Bakanlık, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada ABD mallarının bu şirket ve kurumlara satışının kısıtlanması anlamına gelen yaptırım kararının 5 Haziran'da yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

ABD'nin yaptırım listesine aldığı şirketler arasında Skyeye Laser Technology adlı radar şirketi ve Qihoo 360 gibi yazılım şirketleri de bulunuyor.