Çekya Başbakanı Andrej Babiş, düzenlediği olağanüstü basın toplantısında yaptığı açıklamada, yürüttükleri faaliyetlerle Çekya-Rusya ilişkilerine zarar verdikleri gerekçesiyle iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını söyledi.

Daha önce Çekya basınında yer alan haberlerde, bir Rus ajanının üç Çek yetkilisine suikast düzenlemek için Prag'a geldiği öne sürülmüştü.