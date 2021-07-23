Çin, son 60 yılın en şiddetli yağışına sahne oldu. Ülkenin orta kesimlerine üç günde ortalama bir yıllık yağmur düştü.

Yaklaşık 3 milyon kişiyi etkileyen sel, 215 bin hektar alandaki tarım ürünlerini kullanılamaz hale getirdi. Zararın bilançosu ise yaklaşık 200 milyon dolar.

Tahliye çalışmalarında 376 bin kişi güvenli yerlere taşındı.

Sorunların çözümü için çalışmalar devam ediyor

Selden etkilenen 30'dan fazla bölgede, 6 bine yakın personel görevli bulunuyor.

Yağışlar, Hınan eyaletindeki diğer şehirlere yönelirken, acil durum ekipleri altyapı çalışmaları için de mesaide.

[Fotoğraf: Reuters]

Telefon hatları, elektrik kaynakları, drenaj ve ulaşım sorunlarını çözmek için çalışmalar sürüyor.

Su altında kalan Zhengzhou metrosunda 12 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi kurtarıldı.

Halktan sigorta talebi

Selden etkilenen şehirlerden Anyang'da insanlar, kepçe yardımıyla tahliye edildi.

Halk, sigorta talebinde bulunmak için sıraya girdi. Seyyar masalardan oluşan başvuru merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

Bir yaşlı bakım evinde mahsur kalan 30 kişi de kurtarıldı.

Hayvanlar da mücadele veriyor

Çin'de, yuvalarından olanlar sadece insanlar değil. Hayvanlar da hayatta kalma mücadelesi veriyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Çin'in suya teslim olan caddelerinde süs balıklarını görmek mümkün.