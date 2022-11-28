Çin'de çok sayıda gösterici koronavirüs önlemlerini protesto için sokağa çıkıyor.

Göstericilerin ellerinde beyaz kağıtlar tutması dikkati çekiyor.

Çok sayıda slogan yasak

2020 yılındaki Hong Kong protestoları sırasında Çin'de protesto araçları geniş ölçüde sınırlandırıldı, çok sayıda slogan yasak kapsamına alındı.

Bu durum protestocuları yaratıcı yollara sevk etti.

Boş beyaz kağıt da bunlardan biri oldu.

Tepkilerini dile getirmek isteyenler, yazılı pankart taşımak veya slogan atmak yerine bu yönteme yöneldi.

Boş kağıtların, protestocuların susturulmasıyla ilgili tutumlarını belirtme ve ayrıca hiçbir şey yazmayan pankartlar tutmaları nedeniyle tutuklanamayacaklarından, yetkililerle alay etme amacıyla kullanıldığı bildiriliyor.

Göstericilerin bulduğu alternatifler bunlarla sınırlı kalmadı.

İnternette bazı anahtar kelimelerin ve yer isimlerinin yasaklanmasının ardından, bu kez bir kelimenin tekrar edilmesiyle oluşturulan anlamsız mesajlar paylaşım rekorları kırdı.

