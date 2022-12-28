Çin, bu ayın başlarında, koronavirüs salgınına karşı katı uygulamaları içeren "sıfır vaka" stratejisinden geri adım attı.

Vakaların arttığı ülkede hastaneler, aşırı yoğunluktan muzdarip.

Chengdu şehrindeki Huaxi Hastanesi için ambulans şoförlüğü yapan bir kişi, "30 yıldır bu işi yapıyorum ve bu, şu ana kadar bildiğim en yoğun hal." ifadesini kullandı.

Hastaneye ambulansla gelenlerin çoğuna, nefes almalarına yardımcı olması için oksijen tüpü veriliyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Acil servisin ecza bölümünde çalışan personel ise "Neredeyse tüm hastalar koronavirüslü." diye konuştu.

Uluslararası sağlık uzmanları, gelecek yıl Çin'de koronavirüs kaynaklı en az 1 milyon ölümün gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

Seyahat kurallarında güncelleme

Çinli yetkililer, ülkeye gelen yolcuların karantinaya alınması zorunluluğunun 8 Ocak itibarıyla sonlandırılacağını açıklamıştı.