Şinhua'da yer alan habere göre, Guangdong eyaletinin Yangciang kentinde Şınyang-Haikou otoyolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Çin’in Guangdong eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Şinhua'da yer alan habere göre, Guangdong eyaletinin Yangciang kentinde Şınyang-Haikou otoyolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA