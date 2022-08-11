Çin'de yeşil tüketime teşvik
Çin'de geliştirilen yeni mobil uygulamayla, kullanıcıların karbon ayak izi hesaplanıyor. Ardından karbon emisyonunu düşüren her adım, para puana dönüşüyor. Amaç, "Çinlilere daha yeşil bir yaşam tarzı aşılamak."
Pekin sakinlerinin gündelik hayatlarında karbon ayak izlerini azaltmaları için yeni bir mobil uygulama hayata geçirildi. Uygulama, kullanıcıların karbon emisyonunu azaltma yönündeki her adımını, para puana dönüştürüyor.
Kullanıcılar daha sonra biriken puanları çeşitli ürünlerle takas edebiliyor.
Uygulamanın geliştiricileri, seyahat sektöründen nakliyeye ülkenin önde gelen firmalarıyla işbirliği yapılıyor.
Çin karbon salınımında ilk sırada
Verilere göre Çin, dünyadaki karbon emisyonunun dörtte birinden sorumlu. Çin'in kömüre olan bağımlılığı, bunun en temel nedeni.
Uluslararası Enerji Ajansı'na göre Çin'in yenilenebilir enerjiye yönelerek, bu alanda ilk sıralara yükselmesi de yeterli değil. Çin'in rekor düzeydeki karbon salımının azalması için, ülkedeki kömür talebinin yüzde 80'in altına inmesi gerekiyor.
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