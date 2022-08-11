Pekin sakinlerinin gündelik hayatlarında karbon ayak izlerini azaltmaları için yeni bir mobil uygulama hayata geçirildi. Uygulama, kullanıcıların karbon emisyonunu azaltma yönündeki her adımını, para puana dönüştürüyor.

Kullanıcılar daha sonra biriken puanları çeşitli ürünlerle takas edebiliyor.

Uygulamanın geliştiricileri, seyahat sektöründen nakliyeye ülkenin önde gelen firmalarıyla işbirliği yapılıyor.

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Çin karbon salınımında ilk sırada

Verilere göre Çin, dünyadaki karbon emisyonunun dörtte birinden sorumlu. Çin'in kömüre olan bağımlılığı, bunun en temel nedeni.



Uluslararası Enerji Ajansı'na göre Çin'in yenilenebilir enerjiye yönelerek, bu alanda ilk sıralara yükselmesi de yeterli değil. Çin'in rekor düzeydeki karbon salımının azalması için, ülkedeki kömür talebinin yüzde 80'in altına inmesi gerekiyor.