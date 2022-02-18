Havalandıktan kısa bir süre sonra doğum sancısı başladı. Hamile kadının yardımına kabin görevlileri ve hemşire bir yolcu koştu.

Uçağın ön bölümü boşaltıldı. Hemşire ve görevlilerin yardımıyla doğum gerçekleşti.



Uçak acil iniş yaptıktan sonra bebek ve annesi sağlık görevlilerine teslim edildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.