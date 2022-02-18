Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 11:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'de uçakta doğum heyecanı
Çin'de bir uçakta doğum heyecanı yaşandı. Sancısı gelen hamile kadın, hemşire bir yolcu ve kabin görevlilerinin yardımıyla doğum yaptı.
Havalandıktan kısa bir süre sonra doğum sancısı başladı. Hamile kadının yardımına kabin görevlileri ve hemşire bir yolcu koştu.
Uçağın ön bölümü boşaltıldı. Hemşire ve görevlilerin yardımıyla doğum gerçekleşti.
Uçak acil iniş yaptıktan sonra bebek ve annesi sağlık görevlilerine teslim edildi.
Sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Etiketler: Çin
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