Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 15:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'de silikon fabrikası yandı
Çin'de silikon fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında yükselen dumanlar şehrin birçok bölgesinden görüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangın güçlükle söndürülürken fabrika kullanılamaz hale geldi.
Çin'in Sincan Uygur Özerk bölgesinde bir silikon fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı.
Fabrikadaki kimyasalların da etkisiyle dumanlar göğe yükseldi.
Tesiste art arda patlamalar devam etti.
Akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı.
Üretim hattındaki arıza neden oldu
Fabrika kullanılamaz hale geldi. İnceleme sonucu yangının tesisteki test amaçlı üretim hattından kaynaklandığı anlaşıldı.
Çevredeki incelemelerde de zararlı gaz veya kimyasala rastlanmadı.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Çin
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