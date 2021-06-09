AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın toplantısında, "Belgrad ve Piriştine arasındaki diyaloğun yeni turu gelecek hafta salı günü Brüksel'de düzenlenecek." dedi.

Görüşmeye, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın yeni Başbakanı Albin Kurti ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell katılacak.

Stano, Kurti'nin görüşmelerde ilk kez bulunacak olması nedeniyle gündemin "gelecekte nasıl ilerleneceği" konusuna odaklı olacağını belirterek, 2011'den beri devam eden turların iki ülkenin de bağlılığını sürdürmesiyle kapsamlı bir normalleşme anlaşmasıyla sonuçlanmasını umduğunu kaydetti.