Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 14:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AFP
Çin'de sel sonrası araba mezarlığı: Binlercesi dizildi
Çin’de temmuz ayında meydana gelen selde binlerce araç kullanılamaz hale geldi. O araçlar bir araba mezarlığında toplandı.
Çin’in Zhengzhou şehri geçtiğimiz ay son yılların en büyük sel felaketine teslim oldu.
Felakette 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 238 bin araç kullanılamaz hale geldi. Söz konusu araçlar, bir araba mezarlığında toplandı.
Sıra sıra dizilen araçlar havadan çekilen dron görüntüleriyle sergilendi.
[Fotoğraf: AFP]
Tazminat talebi
Araçların sahipleri yetkililerden zararlarının karşılanmasını bekliyor.
Selin zarar verdiği araç ve binalar için 1 milyar 700 milyon dolarlık tazminat talep ediliyor.
Yetkililer taleplerin karşılanacağını söylese de henüz ödemeler başlamadı.
Selin ekonomiye zararı ise 20 milyar dolar.
Etiketler: Çin
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