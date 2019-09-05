Dünya
Çin’de korkuluk yayaların üzerine devrildi: 4 yaralı
05 Eylül 2019 Perşembe 11:15 - Son Güncelleme 05 Eylül 2019 Perşembe 11:19
Çin’de cadde üzerindeki korkuluk yayaların üzerine devrildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou şehrinde meydana geldi.
Yol kenarındaki korkuluk, şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi.
Devrilen korkuluğun altında kalıp yaralanan 4 kişi, trafikte bekleyen araç sürücüleri ve yolcular tarafından kurtarıldı.
Kaynak: Reuters
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