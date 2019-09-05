Ruhani, televizyonda yayınlanan konuşmasında "Cuma gününden itibaren, farklı tür santrifüjlerin ve yeni santrifüjlerin araştırılma ve geliştirilmesine ve hatta uranyumu hızlandırmış bir şekilde zenginleştirmek için ne gerekiyorsa yapılacağına tanıklık edeceğiz" dedi.

Ruhani, "Arge bölümümüzdeki tüm kısıtlamalar cuma günü kaldırılacak" diye ekledi.

İran, uranyumu sadece nükleer tesislerine yakıt elde elde etmek için zenginleştirdiğini söylüyor.

Ruhani, İran'ın kendi haklarını ve menfaatlerini korumak için tüm gerekli adımları atacağını söyledi ve santrifüj geliştirmeyi nükleer anlaşmaya taahhütlerini azaltmada "üçüncü adım" olarak tanımladı.

ABD, İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlayan 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan geçen yıl çıkmış ve İran'a yönelik yaptırımları yeniden devreye almıştı.

Kaynak: Reuters