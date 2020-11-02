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Çin'de köprü yıkıldı: 7 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Çin'in kuzeydoğusunda demir yolu köprüsünün çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Tianjin şehrinin Binhai bölgesinde tadilatı devam eden 39 metre uzunluğundaki demir yolu köprüsü yıkıldı.
Köprünün yıkılması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi de yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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