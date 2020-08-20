Haber Giriş: Kaynak: AA
Çin'de kömür madeninde patlama: 7 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çin’in doğusundaki bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.
Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Şandong eyaletine bağlı Ciaşiang ilçesinde bulunan bir kömür madeninde patlama meydana geldi.
Liangbaosi Kömür Madeni Şirketine ait olan madende, nedeni henüz bilinmeyen patlamanın etkisiyle yaralanan 16 işçi hastaneye kaldırıldı.
İşçilerin 7’si kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kalanların tedavisi devam ediyor.
Şandong eyalet hükümeti patlamanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.
Etiketler: çin kömür madeni kömür madeninde patlamaSon Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 19:43
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