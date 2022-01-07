Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de kamu binasında patlama: En az 20 kişi enkaz altında
[Fotoğraf: TRT Haber ]
Çin’in güneybatısındaki Wulong bölgesinde bir kamu binasında meydana gelen patlamada, 20'den fazla kişinin enkaz altında kaldığı aktarıldı.
Şinhua'nın haberine göre, Çongçing kentinde bir kamu binasının yemekhanesinde öğlen saatlerinde patlama meydana geldi.
Yetkililer, gaz kaçağı kaynaklı olduğu düşünülen patlama nedeniyle binada kısmi çökme olduğunu, en az 20 kişinin enkaz altında kaldığını söyledi.
Görgü tanıkları, patlama sırasında insanların öğle arasında yemek yediğini ifade etti.
Sayısı belirtilmeyen yaralı kişiler, tedavi için hastaneye kaldırılırken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Çin
Son Haberler
- 14:59
- 14:48
- 14:45
- 14:59
- 14:31
Sıradaki Haber
Uzaya giden Japon milyarderin sıradaki hedefi Ay
Yükleniyor lütfen bekleyiniz