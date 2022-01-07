Şinhua'nın haberine göre, Çongçing kentinde bir kamu binasının yemekhanesinde öğlen saatlerinde patlama meydana geldi.

Yetkililer, gaz kaçağı kaynaklı olduğu düşünülen patlama nedeniyle binada kısmi çökme olduğunu, en az 20 kişinin enkaz altında kaldığını söyledi.

Görgü tanıkları, patlama sırasında insanların öğle arasında yemek yediğini ifade etti.

Sayısı belirtilmeyen yaralı kişiler, tedavi için hastaneye kaldırılırken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.