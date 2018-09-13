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Çin'de kalabalığın arasına giren araç felakete yol açtı: 11 ölü

Çin'in Hunan eyaletinde sabıkalı bir sürücünün aracını şehir meydanındaki kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ölenlerin sayısı 11’e yükseldi.

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Çinde kalabalığın arasına giren araç felakete yol açtı: 11 ölü

Çin Hıngdong'da 54 yaşındaki Yang Zanyun'un SUV tipi aracıyla şehir meydanındaki kalabalığın arasına dalması sonucu ölenlerin sayısı 11’e yükseldi, 44 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

Sürücünün, kalabalığın üzerine sürdüğü aracından inip meydandakilere kama ve kürekle saldırdığı kaydedildi.

Saldırganın suç dosyası kabarık

Suç dosyası kabarık olan Yang'ın geçmişte uyuşturucu ticareti, hırsızlık, kundaklama ve saldırıdan hüküm giyerek cezaevinde yattığı ortaya çıktı.

Yerel hükümetin açıklamasında olay "kasten ve toplumdan intikam alma psikolojisiyle düzenlenmiş bir eylem" olarak nitelendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: çin, araç
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