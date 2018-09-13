  • 13 EYLÜL 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.382
    EURO 7.427
  • BIST 92217.62
    ALTIN 246.97
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Avrupa Parlamentosu 'katil robotları' yasakladı

Avrupa Parlamentosu 'katil robotları' yasakladı

Avrupa Parlamentosu, insan müdahalesi olmadan insanları öldürebilecek otonom silah sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanılmasını yasaklayan bir karar aldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Avrupa Parlamentosu katil robotları yasakladı

Otonom silah sistemleri hakkında uluslararası bir yasak çağrısı da yapan karara bazı Avrupa parlamenterleri, yapay zekanın gelişimini kısıtlayabileceği çekincesiyle karşı çıkıyor. Parlamenterlerin bir kısmı da bazı ülkelerin bu tür silahlar geliştirirken diğer ülkelere izin verilmemesinin bir güvenlik sorunu yaratabileceğini düşünüyor.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Bu tartışma uzak gelecek veya bilim kurguyla ilgili bir tartışma gibi gözükebilir ama değil" dedi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki Yeşiller - Avrupa Özgür İttifakı parlamento grubunun güvenlik politikaları sözcüsü Bodil Valero ise "otonom sistemler uluslararası çapta yasaklanmalı" dedi. 

İnsan Hakları İzleme Örgütü ise otonom robotların üretimini engellemek için internette kampanya başlattı. 

Birleşmiş Milletler kararsız kalmıştı

Geçen ay bu konuyu gündeme alan Birleşmiş Milletler, bir karara varamamıştı. Bazı ülkeler bu sistemlerin faydalarının araştırılmasını istiyor. Konu kasımda tekrar BM'nin gündemine alınacak. BM'nin bu sefer bir karara varabilmesi umuluyor.

İsrail, Rusya, Güney Kore ve ABD yasağa karşı

Ağustos'taki toplantıda İsrail, Rusya, Güney Kore ve ABD'nin de dahil olduğu bazı ülkeler otonom silah sistemlerinin potansiyel avantajlarını araştırmak istediklerini söyleyerek, yasağa karşı çıkmıştı.

Kaynak: TRT Haber, BBC

Etiketler: katil robot, avrupa parlamenetosu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER