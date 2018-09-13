Avrupa Parlamentosu 'katil robotları' yasakladı

Otonom silah sistemleri hakkında uluslararası bir yasak çağrısı da yapan karara bazı Avrupa parlamenterleri, yapay zekanın gelişimini kısıtlayabileceği çekincesiyle karşı çıkıyor. Parlamenterlerin bir kısmı da bazı ülkelerin bu tür silahlar geliştirirken diğer ülkelere izin verilmemesinin bir güvenlik sorunu yaratabileceğini düşünüyor.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Bu tartışma uzak gelecek veya bilim kurguyla ilgili bir tartışma gibi gözükebilir ama değil" dedi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki Yeşiller - Avrupa Özgür İttifakı parlamento grubunun güvenlik politikaları sözcüsü Bodil Valero ise "otonom sistemler uluslararası çapta yasaklanmalı" dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ise otonom robotların üretimini engellemek için internette kampanya başlattı.

Birleşmiş Milletler kararsız kalmıştı

Geçen ay bu konuyu gündeme alan Birleşmiş Milletler, bir karara varamamıştı. Bazı ülkeler bu sistemlerin faydalarının araştırılmasını istiyor. Konu kasımda tekrar BM'nin gündemine alınacak. BM'nin bu sefer bir karara varabilmesi umuluyor.

İsrail, Rusya, Güney Kore ve ABD yasağa karşı

Ağustos'taki toplantıda İsrail, Rusya, Güney Kore ve ABD'nin de dahil olduğu bazı ülkeler otonom silah sistemlerinin potansiyel avantajlarını araştırmak istediklerini söyleyerek, yasağa karşı çıkmıştı.

Kaynak: TRT Haber, BBC