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Çin'de ilk defa bugün koronavirüsten ölen olmadı
[Fotoğraf: AA]
Çin'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının başladığı günden bu yana ilk kez yaşamını yitiren vaka olmadığı açıklandı.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki COVID-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölüme rastlanmadığı belirtildi.
Komisyon ayrıca bugün 32 yeni COVID-19 vakasıyla toplam sayısının 81 bin 740'e yükseldiğini, 89 kişinin bugün tedavi edildiğini açıkladı.
COVID-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de virüs salgını büyük oranda kontrol altına alındı.
Etiketler: koronavirüs covid-19 çinSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 07:08
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