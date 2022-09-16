Çin'in kamu telekomünikasyon şirketi China Telecom'a ait gökdelende yangın çıktı.

Gökdelenin üst katlarında başlayan yangın, kısa sürede yayıldı. Yangın nedeniyle bina çevresinde büyük panik yaşandı.

Zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

Bina içinde mahsur kalan bir kişi de yangını kayda aldı.

Uzun mücadele sonrası yangın kontrol altına alındı ancak bina kullanılamaz hale geldi.

Olayda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı.

Yangının nedeni araştırılıyor.