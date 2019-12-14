Dünya
Çin'de fabrikada çıkan yangın böyle görüntülendi14 Aralık 2019 Cumartesi 10:54 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 11:56
Çin'in Şangay kentinde tahıl ve yağ üretimi yapan fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Şehrin birçok noktasından görülebilen yangın, uçaktaki yolcular tarafından da görüntülendi.
Şangay'ın Pudong bölgesinde tahıl ve yağ üretimi yapan bir fabrikada yerel saatle 17.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Çevresindeki tesislere de sirayet eden yangını söndürmek için bölgeye 300 itfaiye eri ve 50 itfaiye aracı sevk edildi.
Saatler süren çalışma sonrası kontrol altına alınabilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangında kimsenin yara almadığı belirtildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: şangay fabrika yangını çin