Dünya

Çin'de fabrikada çıkan yangın böyle görüntülendi

14 Aralık 2019 Cumartesi 10:54 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 11:56

Çin'in Şangay kentinde tahıl ve yağ üretimi yapan fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Şehrin birçok noktasından görülebilen yangın, uçaktaki yolcular tarafından da görüntülendi.