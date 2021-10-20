Çin Parlamentosu'nda hazırlanan yasa tasarısına göre, kötü davranışlar sergileyen ya da suça eğilimi olan çocukların ebeveynlerine bazı yaptırımlar uygulanacak.

Tasarı yasalaşırsa, bu durumdaki ebeveynler resmen kınanacak ve aile eğitim koruma programına gönderilecek.

"Kötü davranıştaki en önemli neden aile içi gerekli eğitim verilmemesi" vurgusu

Ayrıca ebeveynlerin çocuklarıyla zaman geçirmesi, oyun oynaması ya da birlikte sosyal etkinliklere katılması sağlanacak.

Yetkililer, özellikle ergenlerin kötü davranmalarında en önemli nedenin aile içinde gerekli eğitimin verilmemesi olduğunu vurguluyor.

Çocuklara kısıtlama getirilmişti

Pekin yönetimi, daha önce de çocuklara çevrim içi oyun kısıtlaması getirmişti.

18 yaş altı çocukların cuma, cumartesi ve pazar günleri birer saat oyun platformlarına girebileceği duyurulmuştu.

Ayrıca ev ödevleri azaltılmıştı.