Dünya
Çin’de belediye başkanının evinde 13.5 ton altın bulundu28 Eylül 2019 Cumartesi 17:30 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 17:47
Çin polisi, Danzhou eski Belediye Başkanı Zhang Qi’nin evine gerçekleştirilen operasyonda bodrum katına gizlenmiş 13.5 ton altın buldu.
[Fotoğraf: İHA]
Çin polisi, 58 yaşındaki Danzhou eski Belediye Başkanı Zhang Qi’nin evininin bodrum katına gizlenmiş yaklaşık 34 milyar Euro değerinde bir servet buldu.
Çin Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, gerçekleştirilen operasyonla 13.5 ton altın bulunan evin görüntülerini paylaştı. Gözaltına alınan belediye başkanının hüküm giyebileceği belirtiliyor.
Kaynak: İHA