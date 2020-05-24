Haber Giriş: Kaynak: İHA
Çin'de balkona çıkan çocuk ölümden döndü
Çin’de evin balkonundan dışarı çıkan 5 yaşındaki çocuk düşmekten son anda kurtarıldı.
Çin’in Sichuan bölgesinde evinin balkonunda dışarı çıkarak tenteye oturan 5 yaşındaki çocuk düşmekten son anda kurtarıldı.
Küçük çocuk, evlerinin balkonundan çıkarak, alt katta bulunan tentenin üstüne oturdu. Komşuları tarafından fark edilen çocuk bir kişinin çocuğa doğru tırmanması sonucu son anda ölümden döndü.
Etiketler: çin balkona çıkan çocukSon Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 22:14
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