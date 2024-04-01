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Dünya
İHA 01.04.2024 13:53

Çin’de AVM’nin zemini aniden çöktü: 2 yaralı

Çin’in Jiangsu eyaletinde bir alışveriş merkezinin zemininin aniden çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Çin’in Jiangsu eyaletine bağlı Zhenjiang kentinde yer alan AVM’de bir kadının alışveriş yaptığı sırada mağazanın zemini aniden çöktü.

Kadın ve mağazadaki ürünler, zeminin çökmesiyle oluşan çukurun içine düştü. Mağazada bulunan başka bir müşteri ise düşmekten kıl payı kurtuldu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre 23 Mart’ta yaşanan olayda kadın ile o sırada alt katta çalışma yapan bir inşaat işçisi enkaz altında kalarak yaralandı.

AVM yönetimi tarafından yapılan açıklamada, hafif yaralanan müşteri ve işçinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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