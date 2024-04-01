Güney Kore'de, çaldığı otomobille kaza yapan ABD'li asker gözaltına alındı

Yonhap'ın haberine göre, polis yetkilileri, Pyeongtaek'teki ABD üssünde görevli USFK mensubu askerin, otomobil çaldığını açıkladı.

Yetkililer, askerin çaldığı araçla trafik ışıklarında bekleyen 2 araca arkadan çarptığını belirtti.

Kazada, 2 Güney Kore vatandaşının yaralandığı bilgisini paylaşan yetkililer, yapılan incelemede ABD'li askerin alkollü olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Yetkililer, söz konusu askerin USFK'ye teslim edildiğini, soruşturmanın takibi için USFK yetkilileriyle çalışılmasının planlandığını kaydetti.

Güney Kore'de konuşlu USFK mensubu bir asker 20 Eylül 2023'te, ABD'den askeri posta yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı yapmak, bunları Güney Kore'de kullanmak ve satmak suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.