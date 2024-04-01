Az Bulutlu 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.04.2024 13:48

Güney Kore'de, çaldığı otomobille kaza yapan ABD'li asker gözaltına alındı

Güney Kore'de konuşlu ABD Kore Kuvvetleri (USFK) mensubu asker, alkollü halde çaldığı otomobille kazaya neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Güney Kore'de, çaldığı otomobille kaza yapan ABD'li asker gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

Yonhap'ın haberine göre, polis yetkilileri, Pyeongtaek'teki ABD üssünde görevli USFK mensubu askerin, otomobil çaldığını açıkladı.

Yetkililer, askerin çaldığı araçla trafik ışıklarında bekleyen 2 araca arkadan çarptığını belirtti.

Kazada, 2 Güney Kore vatandaşının yaralandığı bilgisini paylaşan yetkililer, yapılan incelemede ABD'li askerin alkollü olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Yetkililer, söz konusu askerin USFK'ye teslim edildiğini, soruşturmanın takibi için USFK yetkilileriyle çalışılmasının planlandığını kaydetti.

Güney Kore'de konuşlu USFK mensubu bir asker 20 Eylül 2023'te, ABD'den askeri posta yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı yapmak, bunları Güney Kore'de kullanmak ve satmak suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
Güney Kore ABD
Sıradaki Haber
İsrail, UNRWA'nın kapatılması için BM'ye başvurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:34
Afganistan'ın Gazne vilayetinde mayın patlaması sonucu 9 çocuk yaşamını yitirdi
14:46
İyi Parti olağanüstü kongreye gidiyor
14:30
İsrail Lübnan'ın güneyine 10 hava saldırısı düzenledi
14:29
WSJ: ABD ve İsrail arasındaki gizli istihbarat mutabakatı endişelere yol açıyor
14:37
Ankara'da yıkım çalışması yapılan binada çökme
14:40
AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanacak
Ankara'da moloz kaldırma çalışmaları sırasında istinat duvarı çöktü
Ankara'da moloz kaldırma çalışmaları sırasında istinat duvarı çöktü
FOTO FOKUS
Yılın 8 ayını kar altında geçiriyorlar
Yılın 8 ayını kar altında geçiriyorlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ