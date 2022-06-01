Yaan şehri yakınlarında, yerel saatle 17.00'de gerçekleşen sarsıntı, 17 kilometre derinlikte kaydedildi.

Devlet televizyonunun haberine göre, depremin merkez üssü, Siçuan'ın başkenti Çengdu'ya 113 kilometre mesafede.

Bölgeden şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

2013 yılında Yaan'da yaşanan depremde 100'den fazla kişi ölmüş, binlerce kişi yaralanmıştı.