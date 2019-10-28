Dünya
Çin'de 5,7 büyüklüğünde deprem28 Ekim 2019 Pazartesi 04:10 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 04:16
Çin'in kuzeyindeki Gansu eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin kuzeyinde bulunun Gansu eyaletine bağlı Gannan Tibet özel ilinin Şiahı ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerin 10 kilometre altında kaydedilen sarsıntıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: çin çin'de deprem deprem