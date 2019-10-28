New York Polis Teşkilatı (NYPD) kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Manhattan bölgesinde bulunan 5 ayrı itfaiye ve acil tıbbi müdahale merkezine bomba tehdidinde bulunuldu.

Pazar günü 15.30 sularında yapıldığı belirtilen tehditler üzerine polis kısa süreliğine ilgili binaları boşalttı.

İtfaiye Teşkilatı sözcüsü James Long, "İlgili merkezlere yapılan tehditler incelendi, bomba ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı, olayda her hangi bir yaralanma yok" diye konuştu.

NYPD sözcülüğünden yapılan açıklamada da tehditlerle ilgili incelemelerin sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA