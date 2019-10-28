Dünya
New York'ta 5 ayrı merkeze bomba tehdidi28 Ekim 2019 Pazartesi 01:43 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 01:55
ABD'nin New York şehrinde, itfaiye ve acil tıbbi müdahale merkezlerine bomba tehdidinde bulunuldu.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
New York Polis Teşkilatı (NYPD) kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Manhattan bölgesinde bulunan 5 ayrı itfaiye ve acil tıbbi müdahale merkezine bomba tehdidinde bulunuldu.
Pazar günü 15.30 sularında yapıldığı belirtilen tehditler üzerine polis kısa süreliğine ilgili binaları boşalttı.
İtfaiye Teşkilatı sözcüsü James Long, "İlgili merkezlere yapılan tehditler incelendi, bomba ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı, olayda her hangi bir yaralanma yok" diye konuştu.
NYPD sözcülüğünden yapılan açıklamada da tehditlerle ilgili incelemelerin sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: AA
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