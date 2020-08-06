Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 7'si yurt dışı kaynaklı 37 COVID-19 vakası tespit edilirken, yurt içi kaynaklı yeni vakaların 27'si Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde, 3'ü ise Dalian kentinde saptandı.

Toplam vaka sayısının 84 bin 528'e çıktığı Çin'de, salgın süresince 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar salgına yakalanan 79 bin 57 kişinin iyileştiği ülkede, 34'ünün durumu ciddi olmak üzere 837 hasta halen tedavi görüyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20'si yurt dışı kaynaklı 43 COVID-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 14 bin 499’a yükseldiği Güney Kore'de, virüsten dolayı 302 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede şimdiye kadar COVID-19 testi pozitif çıkan 13 bin 501 kişi iyileşti.

Öte yandan, ülkede son 13 günde ilk defa ülke içi kaynaklı vaka sayısı, yurt dışı kaynaklı vaka sayısını geçti.