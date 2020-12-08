Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de 12 yeni koronavirüs vakası görüldü
[Fotoğraf: AFP]
Çin ana karasında son 24 saatte, 2'si yurt içi kaynaklı, 12 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Yurt içi kaynaklı 2 vakaya Siçuan bölgesinde rastlandı.
Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle can kaybı olmadı.
Toplam vaka sayısı 86 bin 646'ya yükseldi.
COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
81 bin 732 kişi ise hastalığı atlattı.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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