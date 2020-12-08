Hindistan'da son 24 saatte 26 bin 567 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 703 bin 707'ye çıktı.

Şimdiye kadar 9 milyon 178 bin 946 kişi iyileşti.

"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.