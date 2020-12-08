Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da 385 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 140 bin 958'e yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 26 bin 567 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 703 bin 707'ye çıktı.
Şimdiye kadar 9 milyon 178 bin 946 kişi iyileşti.
"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.
Etiketler: Hindistan Koronavirüs
Son Haberler
- 10:43
- 10:40
- 10:23
- 10:30
- 10:12
Sıradaki Haber
Koronavirüsü yenebilecek aşı çalışmalarında bir yıldan kısa sürede ilk sonuçlar alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz