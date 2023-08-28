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Dünya
AA 28.08.2023 12:16

Çin, yurt dışından gelen yolculardan COVID-19 test sonucu istemeyecek

Çin, yurt dışından gelen yolculara uygulanan COVID-19 test sonucu bildirme zorunluluğunu 30 Ağustos'tan itibaren kaldırıyor.

Çin, yurt dışından gelen yolculardan COVID-19 test sonucu istemeyecek
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, bundan böyle yolcuların seyahat öncesinde antijen test sonucunu bildirmesinin istenmeyeceğini belirtti.

Böylece COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan son seyahat tedbiri de yürürlükten kalkmış olacak.

Çin, 8 Ocak'ta COVID-19'u "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele almaya son vererek Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan seyahat kısıtlamalarını kaldırmış, sınırlarını yeniden açmıştı.

Ülkeye girişteki zorunlu karantina uygulamasına son verilirken uçuştan 48 saat önce yapılmış PCR testinin negatif sonucunu bildirme zorunluluğu 29 Nisan'a kadar sürdürülmüştü.

Bu tarihten itibaren ise yolculardan yalnızca seyahatlerinden 48 saat önce antijen testi yaparak sağlık durumlarını kontrol etmeleri, ülkeye girişte doldurdukları sağlık beyanında test sonucu bildirmeleri isteniyordu fakat hava yolu şirketleri test sonuçlarını kontrol etmiyordu.

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