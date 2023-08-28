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Dünya
AA 28.08.2023 12:04

Hindistan'da Müslüman öğrenciye şiddet uygulanan okul kapatıldı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir öğretmenin 7 yaşındaki Müslüman öğrenciyi aşağılaması ve sınıf arkadaşlarına tokatlatması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, okulun geçici olarak kapatılmasına karar verildi.

Hindistan'da Müslüman öğrenciye şiddet uygulanan okul kapatıldı
[Fotograf: İHA]

India Today'in haberine göre, Hindistan Eğitim Bakanlığı, söz konusu okulun "çalışma izninin geri alınacağını" ve soruşturma sonuçlanana kadar okulun kapalı kalacağını bildirdi.

Okul hakkında, "Eğitim Bakanlığının kriterlerini karşılamadığı" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Kapatılan okuldaki öğrenciler, devlet okullarına veya civardaki diğer okullara nakledilecek.

Öte yandan Müslüman öğrenciyi tokatlamaları için emir veren öğretmen Tripta Tyagi, bir yerel televizyon kanalına verdiği demeçte, "yaptıklarından utanmadığını" söyledi.

Öğretmenin Müslüman öğrenciyi tokatlatması çekmişti

24 Ağustos'ta Hindistan'ın en kalabalık eyaletinin Muzaffarnagar şehrine 30 kilometre uzaklıktaki Kubbapur köyünde Tripta Tyagi isimli öğretmenin, sınıf arkadaşlarının önüne çıkardığı 7 yaşındaki Müslüman çocuğu dininden dolayı aşağıladığı ve diğer öğrencilerden sırayla ona tokat atmalarını istediği anlara dair video, sosyal medyada yayılmıştı.

Bir erkek tarafından kayda alınan videoda, Müslüman çocuğun sınıf arkadaşlarının önüne çıkarıldığı sırada, öğretmenin "Tüm Müslüman öğrencilerin (okuldan) gitmesi gerektiğini söylüyorum." dediği ve videoyu çeken kişinin "Haklısın. Bu, eğitimi mahvediyor." ifadeleriyle karşılık verdiği duyuluyor.

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