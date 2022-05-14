Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 276, göstermeyen 1796 vaka saptandı, yurt dışı kaynaklı 93 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü.

Kentte hastalık belirtisi gösteren 194, göstermeyen 1487 vaka tespit edildi, 1 kişi öldü.

Nüfusu 26 milyonu aşan kentte 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli kapanma", vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Şehir yönetimi, 20 Mayıs’ta karantina bölgeleri dışında "sıfır vaka" hedefine ulaşılmayı hedeflendiğini bildirmişti.

Pekin'de tedbirler sürüyor

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'da görülen Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı COVID-19 salgını sürüyor.

Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 32, göstermeyen 24 vaka tespit edildi.

12 merkez ilçede 3 gün boyunca yeni tur toplu testler yapılırken, vakaların yoğun olduğu Çaoyang, Fangşan ve Şunyi ilçelerinde taksi ve mobil taksi hizmetleri durduruldu.

Kentte anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar çevrim içi eğitimi sürdürürken, restoranlar yalnızca sipariş hizmeti veriyor.

Spor salonları, sinemalar ve diğer kapalı eğlence merkezleri geçici süreyle kapatılmış durumda.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde COVID-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 21'i yurt dışı kaynaklı 298 COVID-19 vakası tespit edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kentte günlük vaka sayısı 4 haftadır 1000'in altında seyrediyor.

Yaklaşık 7,6 milyon nüfuslu Hong Kong'daki salgında yılbaşından bu yana 1 milyon 190 binden fazla vaka kaydedilirken, 9 bin 146 kişi yaşamını yitirdi.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in COVID-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

COVID-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.

Önlemler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, COVID-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.

Tayvan

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da da günlük COVID-19 vakalarının sayısındaki artış devam ediyor.

Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 64 bin 972, dış kaynaklı 39 vaka tespit edildi, 41 kişi öldü.

COVID-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da vakaların mart sonundan itibaren katlanarak artması dikkati çekiyor.

Salgın dalgasının Çin ana karası ve Hong Kong'da olduğu gibi, Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu tahmin ediliyor.