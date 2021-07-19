Çin ve Avustralya Avustralya açıklarındaki Büyük Set Resifi konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

Büyük Set Resifi hızla beyazlaşırken UNESCO Büyük Set Resifi’nin “tehlike altındaki Dünya Mirası Listesi”ne listesine alınması çağrısı yaptı.

Mercan ağarması diye tabir edilen durum, mercanların küresel ısınma karşısında okyanus sularının aşırı ısınması ile meydana geliyor.

Resif 1981 yılında UNESCO Dünya mirası listesi'ne alınmıştı.

Avustralya kararın politik olduğunu savunuyor

Büyük Set Resifi’nin "tehlike altındaki" listeye alınması ileride Dünya Mirası Listesi’nden çıkmasına yol açabilir, bu da Avustralya için büyük bir turizm geliri kaybı demek.

UNESCO komitesine Avustralya’nın gerginlik yaşadığı Çin’in başkanlık etmesi nedeniyle Avustralya hükümeti bunun arkasında politik nedenler olduğunu öne sürüyor.

Tehlike altındaki listeye girmek itibar kaybı

Tehlike altındaki Dünya Miras Listesi’ne girmek, birçok ülke tarafından itibar kaybı olarak algılanıyor.

Eğer bu listeye kaydırılmanın ardından o alana verilen zarar devam eder ise alan listeden tamamen çıkarılıyor.

Ancak, alana verilen önem artırılmış ve daha iyi korunmaya başlanmış ise tekrar normal listeye geçirilebiliyor.



