Congşing-2D geniş bant iletişim uydusu, ülkenin radyo ve televizyon istasyonları ile kablolu televizyon şebekelerine hizmet verecek.

Fırlatmanın, "Uzun Yürüyüş" roket serisinin 298'inci misyonu olduğu bildirildi.

Çin, geçen hafta da Ay’ın karanlık tarafına gönderdiği Çang’ı-4 insansız keşif aracını yüzeye indirmeyi başarmıştı.

Sıradaki insansız keşif aracı Çang'ı-5'i de bu yıl Ay'a göndermeyi planlayan Çin, gelecek yıl Mars’a ilk keşif aracını, 2029’da ise Jüpiter’e keşif misyonu yollamayı hedefliyor.

Kaynak: TRT Haber