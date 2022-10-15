Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin uzaktan algılama özellikli "Yaogan-36" uydularını fırlattı
[Fotoğraf: AFP Arşiv]
Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-36" tipi üç uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği duyuruldu.
Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 444'üncü görev oldu.
Yaogan-36 uydularının ilk grubu 26 Eylül'de fırlatılmıştı.
Etiketler: Çin
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