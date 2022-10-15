Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galler'de polis suçlularla mücadele için tuk tuk kullanacak
[Fotograf: Reuters]
Galler bölgesinde bazı polis memurlarının suçlularla mücadelede üç tekerlekli tuk tuk kullanacağı duyuruldu.
BBC'nin haberinde, Gwent polisinin, Monmouthshire ilçesine bağlı Abergavenny ve Newport kentinde suçlularla mücadele için 4 tuk tuk aldığı duyuruldu.
Polislerin, söz konusu üç tekerlekli araçları parklarda, yürüyüş yolları gibi alanlarda devriye gezmek için kullanılacağı bilgisi paylaşılan haberde, araçların, suçların bildirilme ve yardım istenebilme ihtimali yüksek "güvenli bölgelerde" bulunacağı aktarıldı.
Etiketler: Polis
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