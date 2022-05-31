Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in 22 savaş uçağının yanı sıra elektronik savaş, erken uyarı ve denizaltı karşıtı uçaklar gönderdiğini söyledi.

Çin'in Tayvan adımı, ABD Başkanı Joe Biden'in Çin'i Tayvan'ı işgal etmemesi konusunda uyarmasından günler sonra geldi.

Aynı gün bir ABD yetkilisi, liderlerle güvenliği görüşmek üzere adayı ziyaret etti.

Çin, eğitim tatbikatı olduklarını iddia ederek son aylarda hava görevlerinin sıklığını artırdı.

Bu hareketler Tayvan'ı kızdırdı ve bölgedeki gerilimi artırdı.