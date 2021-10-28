Çin'de nüfusu üç milyondan az olan şehirlerin 150 metreden daha yüksek gökdelenler inşa etmesi yasaklanacak.

Nüfusu bundan daha fazla olanlar ise en fazla 250 metrelik binalara sahip olabilecek.

Ülkede 500 metreden yüksek bina yapımını halihazırda yasaklayan bir yasa var.

Çin, 632 metrelik Şanghay Kulesi ve Shenzhen'deki 599 metrelik Ping An Finans Merkezi de dahil olmak üzere dünyanın en yüksek binalarından bazılarına ev sahipliği yapıyor.

Yerel raporlar, Şanghay ve Shenzhen gibi kalabalık şehirlerde gökdelenlere ihtiyaç duyulabileceğini, diğer şehirlerde arazi sıkıntısı olmadığını ve bunların çoğunlukla gereksiz nedenlerle inşa edildiği bilgisini veriyor.

Bu yılın başlarında, 350 metrelik SEG Plaza sallanmaya başladığında yüzlerce insan kaçtığını gösteren videolar yayınlanmıştı.

Tongji Üniversitesi Mimarlık ve Şehir Planlama Koleji başkan yardımcısı Zhang Shangwu South China Morning Post'a verdiği demeçte, "İnsanların gerçekten tarihe geçebilecek bir şey üretmek için çok aceleci ve endişeli olduğu bir aşamadayız. Her bina bir dönüm noktası olmayı hedefliyor ve geliştiriciler ve şehir plancıları, yenilik ve tuhaflıkta aşırıya kaçarak bu hedefe ulaşmaya çalışıyor." diyerek şehir mimarisini eleştirdi.