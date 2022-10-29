Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin "Şiyan-20C" uydusunu uzaya fırlattı
[Fotograf: Reuters]
Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan" sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.
Xinhua ajansının haberine göre "Şiyan-20C" uydusu, Long March-2D roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
Adı Çince "deney" anlamına gelen uydunun, uzay çevresinin gözlenmesine yönelik yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacağı bildirildi.
Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 445'inci başarılı taşıma görevi oldu.
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