Çin: Japonya'nın Fukuşima'daki atık suyu tahliye kararı "bencil ve sorumsuzca"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Japonya'nın uluslararası toplumun ciddi endişelerine ve karşı çıkışına rağmen aldığı tahliye kararını protesto ettiklerini bildirdi.

Kararın, "akıldışı, gereksiz ve meşruiyetten yoksun" olduğunu savunan Sözcü Vang, "Bu son derece bencil ve sorumsuzca bir tavır. Atık suyun okyanusa tahliyesi, nükleer serpinti riskinin dünyanın geri kalanına yayılmasına yol açacak. Japonya böyle yaparak kendi bencil çıkarlarını tüm insanlığın esenliğinin üzerine koyuyor" dedi.

Vang, Çin'in plana karşı olduğunu ve Japonya'yı diplomatik kanallardan protesto ettiğini bildirdi.

Japonya'nın arıtma tesisinin uzun dönemli güvenilirliğine, radyoaktif atık suya ilişkin verilerin doğruluğuna ve denetim anlaşmasının etkinliğine dair uluslararası endişeleri gidermediğine dikkati çeken Vang, "Eğer Fukuşima'daki radyoaktif atık su gerçekten güvenli ise Japonya'nın onu denize dökmesine gerek yok, eğer değilse zaten kesinlikle dökmemeli. Okyanus, insanlığı yaşatan kaynaktır, Japonya'nın radyoaktif suyu boca edeceği bir lağım değil" ifadelerini kullandı.

Vang, Tokyo yönetimine, hatadan dönerek tahliye planını durdurma çağrısında bulunarak Japonya'nın radyo-aktif atık suyu sorumlu şekilde ortadan kaldırmak için komşu ülkelerle iyi niyet ve samimiyetle iletişim kurması ve titiz bir uluslararası denetimi kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

Çinli yetkili, ülkesinin deniz çevresini, gıda güvenliğini, insan yaşamı ve sağlığını korumak için gereken adımları atacağını kaydetti.

Atık suyun denize tahliyesi planı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, bugünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa tahliyesine 24 Ağustos'ta başlanacağını duyurmuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın atık suyun tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Tokyo hükümetinin tahliye kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki göstermişti.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara yol açmış, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.