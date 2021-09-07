Tayvanlı yetkililer, geçen yıl boyunca Çin Hava Kuvvetleri'nin tekrarlanan saldırılarını kınadı; son hava sahası ihlalinin "benzeri görülmemiş bir gövde gösterisi" olduğu belirtildi.

Tayvan Savunma Bakanlığına göre Çin’in "ihlalinde", 10 J-16 ve 4 Su-30 savaş uçağının yanı sıra 4 nükleer H-6 bombardıman uçağı ve 1 denizaltı karşıtı uçak yer aldı.

Bakanlık, Tayvan kontrolündeki Pratas Adaları ile ana kara arasında uçan Çin uçaklarını uyarmak için Tayvan savaş uçaklarının gönderildiğini ve füze sistemlerinin yerleştirildiğini söyledi.

Çin'den konuya ilişkin bir yorum yapılmadı.