Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 15:19Son Güncelleme: Kaynak: daily mail
Çin ile Tayvan arasında "hava sahası" gerginliği
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Tayvan Hava Kuvvetleri, nükleer bombardıman uçaklarını da içeren 19 Çin uçağının "hava savunma tanımlama bölgesine" girdiğini ve bunun üzerine savunmaya geçildiğini bildirdi.
Tayvanlı yetkililer, geçen yıl boyunca Çin Hava Kuvvetleri'nin tekrarlanan saldırılarını kınadı; son hava sahası ihlalinin "benzeri görülmemiş bir gövde gösterisi" olduğu belirtildi.
Tayvan Savunma Bakanlığına göre Çin’in "ihlalinde", 10 J-16 ve 4 Su-30 savaş uçağının yanı sıra 4 nükleer H-6 bombardıman uçağı ve 1 denizaltı karşıtı uçak yer aldı.
Bakanlık, Tayvan kontrolündeki Pratas Adaları ile ana kara arasında uçan Çin uçaklarını uyarmak için Tayvan savaş uçaklarının gönderildiğini ve füze sistemlerinin yerleştirildiğini söyledi.
Çin'den konuya ilişkin bir yorum yapılmadı.
Etiketler: Çin
Son Haberler
- 16:47
- 16:38
- 16:23
- 16:23
- 16:23
Sıradaki Haber
Madrid'in yeni doğan ikiz pandaları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz