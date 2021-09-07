"COP26" olarak bilinen BM iklim konferansının kasım ayı başlarında Glasgow'da yapılması planlanıyor.

130 ülkede bin 500'den fazla kuruluşu içeren İklim Eylem Ağı, gelişmekte olan ülkelerden birçok hükümet delegesinin, sivil toplumcunun ve gazetecinin seyahat kısıtlamaları nedeniyle konferansa katılamama riski olduğunu söyledi.

Çevre grupları iklim krizinden derinden etkilenen ve aşı sağlanması konusunda destek eksikliği çeken ülkelerin görüşmelerin dışında kalmasından endişe ettiklerini bildirdi.

İlgili açıklamada, “BM iklim görüşmelerinde her zaman doğal bir güç dengesizliği olmuştur ve bu şimdi sağlık kriziyle daha da ağırlaşıyor” denildi.

Talep reddedildi

Etkinliğe ev sahipliği yapan İngiliz hükümeti ise, yakın tarihli bir bilimsel raporun liderlerin sorunu daha fazla gecikmeden çözme aciliyetini gösterdiğini söyleyerek erteleme çağrılarını reddetti.

COP26 Başkan Vekili Alok Sharma, konferansın pandemi nedeniyle zaten 1 yıl ertelendiğini, ancak “iklim değişikliğinin zaman kaybetmediğini” söyledi.

Sharma “Glasgow'da kapsamlı önlemlerle, erişilebilir ve güvenli bir zirve sağlamak için İskoç hükümeti ve BM dahil tüm ortaklarımızla yorulmadan çalışıyoruz.” dedi.